Начальник нижегородского депо похитил 9 млн рублей: в чем заключалась мошенническая схема

Один из подчиненных фигуранта зарегистрировался как ИП, а после с ним и подставной фирмой, действующей в интересах подозреваемого, были заключены договоры на оказание услуг по подготовке вагонов для проведения ремонта, которые фактически выполнены не были. Фиктивное выполнение работ по очистке железнодорожных вагонов могло создать угрозу для безопасности движения и эксплуатации транспорта.