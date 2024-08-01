Начальник нижегородского депо похитил 9 млн рублей: в чем заключалась мошенническая схема

«По версии следствия, в период 2023 и 2024 годов подозреваемый совершил хищение более 9 миллионов рублей путем подписания актов выполненных работ по невыполненным услугам», — сообщает Центральное МСУТ СК России.
Один из подчиненных фигуранта зарегистрировался как ИП, а после с ним и подставной фирмой, действующей в интересах подозреваемого, были заключены договоры на оказание услуг по подготовке вагонов для проведения ремонта, которые фактически выполнены не были. Фиктивное выполнение работ по очистке железнодорожных вагонов могло создать угрозу для безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Фигуранту грозит наказание по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас ему избирают меру пресечения, также проводятся необходимые экспертизы, обыски и допросы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Перми будут судить 14 лжеюристов за хищение более 41 млн рублей у пенсионеров.