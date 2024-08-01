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Что известно об обрушении дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщили ТАСС в оперативных службах. Произошло обрушение между первым и вторым подъездами. Пострадали семь человек, под завалами могут находиться люди.

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ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства обрушения

  • В Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газового баллона.
  • По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды.
  • Пожара после взрыва газа не последовало.
  • Ведется эвакуация жильцов. Из дома эвакуировали 70 человек. Устанавливается степень повреждения строительных конструкций.
  • Разрушено порядка 15 квартир. Ведется разбор завалов.
  • К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники.
  • На место убыли кинологические расчеты.
  • Сохраняется угроза дальнейших обрушений. Произошло несколько падений плит.
  • Позже оперативные службы сообщили о повторном частичном обрушении.
  • Дом построен в 1974 году. Он пятиэтажный, в нем 6 подъездов, 80 квартир. Следующий капитальный ремонт был запланирован на 2032 год.

Пострадавшие

  • По данным властей, в результате происшествия пострадали семь человек, включая пятерых детей. Госпитализированы двое взрослых.
  • По последним данным, под завалами могут находиться девять человек, в том числе четверо детей.
  • Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим, сообщил Минздрав России.
  • На место выехали медицинские службы, в том числе пять бригад скорой помощи.

Расследование происшествия и реакция властей

  • Неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации рассматриваются в качестве причины взрыва, сообщили в оперативных службах.
  • В Нижнем Тагиле ввели режим ЧС, в том числе на территории Дзержинского района.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
  • Прокуратура Свердловской области проверит, когда проводилось обследование оборудования в доме.
  • По данным АО «ГАЗЭКС», техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 26 июня 2024 года.
  • Полпред президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий ЧП. Он поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших.
  • Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал на место происшествия. Он проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
  • Всем пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь, сообщил глава города Владислав Пинаев.
  • Пункт временного размещения организован в гостинице Нижнего Тагила.

МЧС