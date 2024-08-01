Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле

«Евгений Куйвашев выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле. Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.
Глава региона поручил министерству общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области — оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, добавили власти.
В Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.