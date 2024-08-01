Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле

«Евгений Куйвашев выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле. Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.