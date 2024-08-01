В МЧС назвали предварительную причину обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле днем 1 августа на Вагонке рухнул пролет пятиэтажного дома. Инцидент, который произошел по адресу улица Сибирская, 81 прокомментировали в МЧС России.
— В Нижнем Тагиле, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси, — сообщает пресс-служба МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, обошлось без возгорания. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало. На месте проводится эвакуация жильцов.
Очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что сильный гул был слышен около 11:00. Известно, что на место выехали все спецслужбы, включая аварийную газовую службу. Сообщают о пятерых пострадавших.
По официальной информации МЧС России, обрушились первый и второй подъезды дома. Из-под завалов вытащили трех человек.
— Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, — добавили в МЧС России.