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В МЧС назвали предварительную причину обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на месте обрушения пятиэтажного дома работают сотрудники МЧС.

Источник: читатель «КП-Екатеринбург»

В Нижнем Тагиле днем 1 августа на Вагонке рухнул пролет пятиэтажного дома. Инцидент, который произошел по адресу улица Сибирская, 81 прокомментировали в МЧС России.

— В Нижнем Тагиле, предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси, — сообщает пресс-служба МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, обошлось без возгорания. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало. На месте проводится эвакуация жильцов.

Очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что сильный гул был слышен около 11:00. Известно, что на место выехали все спецслужбы, включая аварийную газовую службу. Сообщают о пятерых пострадавших.

По официальной информации МЧС России, обрушились первый и второй подъезды дома. Из-под завалов вытащили трех человек.

— Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, — добавили в МЧС России.