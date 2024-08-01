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Глава «Военторга» задержан по делу о хищении у Минобороны: что известно

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело касается действий руководителя и сотрудников АО «Военторг» в период с 2019 по 2022 годы. В рамках этого дела был задержан руководитель «Военторга», которому предъявлены обвинения в мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками из Москвы, Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области и других регионов вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» (наборов средств личной гигиены) на сумму 625 миллионов рублей.

«В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия — Алания», — уточнила Ирина Волк.

Затем злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

«В результате этих действий Минобороны России и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере», — отмечается в сообщении МВД.

Руководителю АО «Военторг» и бенефициару подконтрольных организаций предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ходе следственных мероприятий, включая 64 обыска, были изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей.

Имя задержанного руководителя не раскрывается. По данным с официального сайта АО «Военторг», этот пост занимает Владимир Павлов.

Помимо него на причастность к хищениям также проверяется бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков, который находится под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере.

Министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в данном деле и сможет заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме, сообщает ТАСС. По данным РИА Новости, суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении средств Минобороны.

АО «Военторг» было учреждено в 2009 году и занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также предоставляет различные услуги в сфере бытового обеспечения для Министерства обороны и других ведомств. В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил России. В 2022 году ЕС ввел санкции против АО «Военторг».

В состав структуры «Военторга» входят:

  • АО «Военторг-Запад»;
  • АО «Военторг-Юг»;
  • АО «Военторг-Центр»;
  • АО «Военторг-Восток»;
  • АО «Военторг-Москва»;
  • ООО «Военторг-Ритейл»;
  • АО «43 ЦЭПК» (43 Центральный экспериментальный комбинат).

Нина Лютикова

расследование