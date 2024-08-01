Глава «Военторга» задержан по делу о хищении у Минобороны: что известно

АО «Военторг» было учреждено в 2009 году и занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также предоставляет различные услуги в сфере бытового обеспечения для Министерства обороны и других ведомств. В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил России. В 2022 году ЕС ввел санкции против АО «Военторг».