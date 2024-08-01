Похититель человека осужден в Иркутске

«В феврале 2021 года иркутянин, выйдя из своего дома, был похищен группой лиц по предварительному сговору и перемещен на территорию Свердловского района областного центра, где нападавшие избили потерпевшего. Злоумышленники с целью облегчения совершения преступления и подавления сопротивления со стороны потерпевшего действовали под видом сотрудников специального назначения правоохранительных органов, используя при этом соответствующую амуницию, маски, а также транспортные средства».