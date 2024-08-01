Похититель человека осужден в Иркутске

Как рассказали следователи, иркутянин судом был признан виновным по двум статьям Уголовного Кодекса: похищение человека группой лиц по предварительному сговору и причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.
«В феврале 2021 года иркутянин, выйдя из своего дома, был похищен группой лиц по предварительному сговору и перемещен на территорию Свердловского района областного центра, где нападавшие избили потерпевшего. Злоумышленники с целью облегчения совершения преступления и подавления сопротивления со стороны потерпевшего действовали под видом сотрудников специального назначения правоохранительных органов, используя при этом соответствующую амуницию, маски, а также транспортные средства».
За эти «художества» один из группы похитителей поедет в колонию строго режима на семь лет. Остальные члены банды еще ждут суда.