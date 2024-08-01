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Похититель человека осужден в Иркутске

В Иркутске вынесен приговор в отношении 33-летнего мужчины, похитившего человека, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали следователи, иркутянин судом был признан виновным по двум статьям Уголовного Кодекса: похищение человека группой лиц по предварительному сговору и причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«В феврале 2021 года иркутянин, выйдя из своего дома, был похищен группой лиц по предварительному сговору и перемещен на территорию Свердловского района областного центра, где нападавшие избили потерпевшего. Злоумышленники с целью облегчения совершения преступления и подавления сопротивления со стороны потерпевшего действовали под видом сотрудников специального назначения правоохранительных органов, используя при этом соответствующую амуницию, маски, а также транспортные средства».

За эти «художества» один из группы похитителей поедет в колонию строго режима на семь лет. Остальные члены банды еще ждут суда.