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На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации

На обрушения подъездов ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Два вертолета детской и взрослой реанимации направлены на место обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает минздрав Свердловской области.

«На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил», — говорится в сообщении.