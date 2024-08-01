На место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета реанимации

«На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил», — говорится в сообщении.