В доме Нижнего Тагила, где взорвался газ, произошло повторное обрушение

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что обрушены были первый и второй подъезды. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС региона Владимира Пургина, из-под завалов были спасены три человек, поиски двоих продолжаются.
По данным свердловского Минздрава, на месте сейчас работают пять бригад медицинской скорой помощи. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил.