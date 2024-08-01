Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме Нижнего Тагила, где взорвался газ, произошло повторное обрушение

В доме в Нижнем Тагиле (Свердловская область) по ул. Сибирская, 81, где взорвался газ, произошло повторное обрушение. По данным «ТАСС-Урал», около 15 квартир было разрушено при взрыве.

Источник: Telegram-канал Владислава Пинаева

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что обрушены были первый и второй подъезды. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС региона Владимира Пургина, из-под завалов были спасены три человек, поиски двоих продолжаются.

По данным свердловского Минздрава, на месте сейчас работают пять бригад медицинской скорой помощи. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил.