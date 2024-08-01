Уголовное дело возбуждено после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

Об обрушении подъездов пятиэтажки на улице Сибирская в Нижнем Тагиле стало известно ранее в этот день. Местный портал E1.RU также обратил внимание, что дом был построен в 1971 году и находится в исправном состоянии. В МЧС России назвали предварительной причиной обрушения взрыв газовоздушной смеси. По последним данным ведомства, в результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых трое детей.