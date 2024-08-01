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Уголовное дело возбуждено после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области 1 августа возбудило уголовное дело после обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле. Речь идет о деле по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Тelegram-канале ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (“Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия направлена усиленная следственная группа, в составе которой наиболее опытные специалисты. Они проводят фиксирование и изъятие доказательств, а также допрашивают свидетелей.

В управлении добавили, что информация о пострадавших уточняется.

Об обрушении подъездов пятиэтажки на улице Сибирская в Нижнем Тагиле стало известно ранее в этот день. Местный портал E1.RU также обратил внимание, что дом был построен в 1971 году и находится в исправном состоянии. В МЧС России назвали предварительной причиной обрушения взрыв газовоздушной смеси. По последним данным ведомства, в результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

По факту произошедшего прокуратура Свердловской области начала проверку. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. На помощь пострадавшим при обрушении направили две аэромобильные бригады.

СК