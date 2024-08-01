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Контрабанда камчатского краба обошлась двум приморцам в 1 млн рублей

Ценный биоресурс объемом 140 тонн шел в Китай.

Источник: PrimaMedia.ru

Артемовский городской суд Приморского края вынес приговор в отношении двоих работников крупного рыбодобывающего предприятия Приморья, которые организовали перевозку более 140 тонн камчатского краба в Китай. Суд приговорил виновных к штрафу в размере 500 тысяч рублей каждому, сообщает ИА PrimaMedia.

Судом Артема установлено, что в 2020 году обвиняемые организовали контрабанду в Китай камчатского живого краба объемом более 140 тонн общей стоимостью 325 млн рублей. При этом для организации экспорта биоресурсов соучастники представили в таможенный орган заведомо недостоверные сведения в отношении задекларированного товара.

Контрабандисты осуждены по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (организация незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

С учетом признания вины и позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд приговорил виновных к штрафу в размере 500 тыс. рублей каждому.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.