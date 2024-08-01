Контрабанда камчатского краба обошлась двум приморцам в 1 млн рублей

Судом Артема установлено, что в 2020 году обвиняемые организовали контрабанду в Китай камчатского живого краба объемом более 140 тонн общей стоимостью 325 млн рублей. При этом для организации экспорта биоресурсов соучастники представили в таможенный орган заведомо недостоверные сведения в отношении задекларированного товара.