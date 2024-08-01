Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС

Мухаммед ад-Дейф занимал пост командующего военным крылом ХАМАС с середины 1990-х и был включен в список самых разыскиваемых преступников Израиля. В свою очередь, США в 2015 году внесли его в перечень террористов. Израильские силовики несколько раз пытались уничтожить ад-Дейфа; считается, что во время одной из атак в 2006 году он потерял глаз, руку и ногу, сообщал France24.