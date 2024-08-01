Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о гибели командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. По данным ЦАХАЛ, он был убит 13 июля в результате авиаудара по Хан-Юнису в секторе Газа.
«Мухаммед Дейф был командующим боевым крылом ХАМАС и вторым лицом в руководстве террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Дейф инициировал, спланировал и осуществил резню 7 октября, в результате которой на юге Израиля было убито 1200 человек, а 251 заложник был похищен в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Мухаммед ад-Дейф занимал пост командующего военным крылом ХАМАС с середины 1990-х и был включен в список самых разыскиваемых преступников Израиля. В свою очередь, США в 2015 году внесли его в перечень террористов. Израильские силовики несколько раз пытались уничтожить ад-Дейфа; считается, что во время одной из атак в 2006 году он потерял глаз, руку и ногу, сообщал France24.
В октябре прошлого года, спустя несколько дней после начала войны Израиля и ХАМАС, ЦАХАЛ нанес удар по дому ад-Дейфа в секторе Газа. В результате погиб брат командира, сообщал Al Mayadeen. The Jerusalem Post писала, что жертвами удара могли стать и другие члены его семьи.
Высшим исполнительным органом ХАМАС считается совет из 15 человек, иногда называемый политбюро. Он был сформирован в 1996 году в Аммане (Иордания) и преимущественно занимается внешними сношениями движения и привлечением финансирования. С 2017 года международным политбюро ХАМАС руководил Исмаил Хания, погибший в результате ракетного удара в Тегеране в ночь на 31 июля.
Палестинская группировка и Иран обвинили в убийстве Хании Израиль, ЦАХАЛ не комментировал сообщения о причастности страны к произошедшему. По данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам комментировать произошедшее. Вместе с тем израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху ранее заявил, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».
Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз уд-Дина аль-Кассама», созданные в 1991—1992 годах. Названы по имени шейха, который в 1930-х руководил вооруженной борьбой против британских властей и еврейских колонистов и был убит британцами в 1935 году. Именно этим крылом руководил Мухаммед ад-Дейф.