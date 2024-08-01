Росгвардейцы нашли пропавшую в Омске 9-летнюю девочку

Как рассказали в четверг, 1 августа 2024 года, в пресс-службе Управления, сотрудники получили информацию, что ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Экипаж, нходившийся неподалеку от места проживания девочки и вскоре обнаружил ребенка.
«Вскоре на детской площадке в соседних дворах правоохранители обнаружили 9-летнюю девочку, схожую по приметам с разыскиваемой. Подойдя к ней, стражи правопорядка выяснили, что она самостоятельно ушла из дома», — рассказали в прес-службе.
Заявляется, что ребенка доставили в отдел полиции, где ее уже дожидалась мама.