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Количество пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле выросло до шести

В Нижнем Тагиле шесть человек пострадали при обрушении подъездов.

На месте обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. По данным МЧС работает уже 150 спасателей и 47 единиц техники. Медицинскую помощь оказывает пять бригад скорой.

— Пострадало 6 человек, из них 3 детей, — прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. — На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС России. На базе Главного управления МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия».

Ранее очевидцы сообщили, что спасатели смогли достать из-под завалов двух маленьких детей. Как минимум один человек после взрыва находится в тяжелом состоянии.