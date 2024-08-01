Количество пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле выросло до шести

На месте обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. По данным МЧС работает уже 150 спасателей и 47 единиц техники. Медицинскую помощь оказывает пять бригад скорой.
— Пострадало 6 человек, из них 3 детей, — прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. — На место убыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС России. На базе Главного управления МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия».
Ранее очевидцы сообщили, что спасатели смогли достать из-под завалов двух маленьких детей. Как минимум один человек после взрыва находится в тяжелом состоянии.