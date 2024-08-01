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В Казани иномарка заглохла на рельсах и перекрыла путь трамваям

Их движение было остановлено, пока машину не убрали.

Источник: МУП «Метроэлектротранс»

В этот четверг, 1 августа, в Казани на Третьей транспортной дамбе легковой автомобиль заехал на рельсы и заглох. Из-за сломавшейся иномарки не могли проехать трамваи маршрутов 35, № 5а, № 6 и № 7. На данном участке их движение было парализовано, причем в обе стороны сразу.

«На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД», — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Спустя пару часов перегородившую путь машину удалось убрать и трамвай снова начали курсировать по своим маршрутам.

Напомним, на днях в Казани трамваи и троллейбусы меняли свои маршруты из-за затопленных вовремя дождей улиц.