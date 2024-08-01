В Казани иномарка заглохла на рельсах и перекрыла путь трамваям

В этот четверг, 1 августа, в Казани на Третьей транспортной дамбе легковой автомобиль заехал на рельсы и заглох. Из-за сломавшейся иномарки не могли проехать трамваи маршрутов 35, № 5а, № 6 и № 7. На данном участке их движение было парализовано, причем в обе стороны сразу.