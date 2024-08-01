СК возбудил уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Сотрудники Следственного комитета в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после обрушения двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской. Оно было заведено по признакам статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
— Проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. По уголовному делу допрашиваются свидетели, истребуется документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома, выполняются иные следственные действия, — сообщает региональное ведомство.
Напомним, авария произошла днем 1 августа. На улице Сибирской после обрушения подъезда под завалами было шесть человек. Как сообщали в МЧС России, троих из них удалось спасти. В том числе под грудой бетона удалось найти и вызволить двух младенцев.
— Пострадало шесть человек, из них трое детей, — сообщали в областном ГУ МЧС. — На место прибыли кинологические расчеты. В готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС России. На базе Главного управления МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия».
Во время разбора плит произошло повторное обрушение нескольких плит. В настоящий момент спецслужбы эвакуируют жильцов, а также устраняют завалы.