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В Пермском крае сообщили о гибели в зоне СВО Ивана Гривцова и Павла Егорова

О погибших земляках рассказали администрации Кизела и Чердынского округа.

Стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине двух бойцов из Пермского края. О погибших земляках Иване Гривцове и Павле Егорове рассказали администрации Кизела и Чердынского округа.

В Кизеле 1 августа прошла церемония прощания жителем города Гривцовым Иваном Валерьевичем. Он родился в 1988 году. В зоне СВО проходил военную службу в звании гвардии рядового на должности старшего оператора противотанковой установки бригады «Черные гусары».

В Чердынском округе подтвердили гибель на передовой СВО рядового Егорова Павла Александровича. Он проходил службу в воинской части № 51532.

Администрации территориальных образований Пермского края выражают искренние слова соболезнования семьям, родным и близким героев-земляков.

В четырех округах Пермского края сообщили о гибели земляков в зоне СВО. Церемонии прощания с погибшими бойцами из Пермского края проведут 31 июля и 1 августа.