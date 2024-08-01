В Пермском крае сообщили о гибели в зоне СВО Ивана Гривцова и Павла Егорова

Стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине двух бойцов из Пермского края. О погибших земляках Иване Гривцове и Павле Егорове рассказали администрации Кизела и Чердынского округа.
В Кизеле 1 августа прошла церемония прощания жителем города Гривцовым Иваном Валерьевичем. Он родился в 1988 году. В зоне СВО проходил военную службу в звании гвардии рядового на должности старшего оператора противотанковой установки бригады «Черные гусары».
В Чердынском округе подтвердили гибель на передовой СВО рядового Егорова Павла Александровича. Он проходил службу в воинской части № 51532.
Администрации территориальных образований Пермского края выражают искренние слова соболезнования семьям, родным и близким героев-земляков.
В четырех округах Пермского края сообщили о гибели земляков в зоне СВО. Церемонии прощания с погибшими бойцами из Пермского края проведут 31 июля и 1 августа.