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Из-за обрушения двух подъездов в доме Нижнего Тагила пострадали семь человек

В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила (Свердловская область), где произошло обрушение двух подъездов из-за взрыва газа, пострадали семь человек. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев, среди них пятеро детей.

Источник: Telegram-канал Владислава Пинаева

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что на месте работают кинологические расчеты, в готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС РФ. Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. Как сообщил «ТАСС-Урал» со ссылкой на оперативные службы, сейчас сохраняется угроза дальнейших обрушений.

Взрыв в доме по ул. Сибирской, 81 произошел сегодня, 1 августа, около 12:00. На место происшествия выехали заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и. о. прокурора региона Александр Юровских.