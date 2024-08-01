2-летний ребенок выпал из окна 9 этажа в Семее

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, ребенок выпал из окна 9-го этажа. Инцидент произошел сегодня в городе Семее.
«За жизнь мальчика борются врачи», — рассказали в МЧС.
Сегодня в области Абай двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, ребенок выпал из окна 9-го этажа. Инцидент произошел сегодня в городе Семее.
«За жизнь мальчика борются врачи», — рассказали в МЧС.