В Башкирии ветеринару назначили три года колонии за получение взяток

Женщина получила от индивидуального предпринимателя взятку за оформление подложных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, необходимых для ее реализации. Однако предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит продаже.