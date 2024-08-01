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В Башкирии ветеринару назначили три года колонии за получение взяток

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор в отношении ветеринарного врача. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, она признана виновной в получении взятки в крупном размере и служебном подлоге.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Женщина получила от индивидуального предпринимателя взятку за оформление подложных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, необходимых для ее реализации. Однако предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит продаже.

В период с февраля 2021 года по январь 2022 года общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила почти 500 тысяч рублей. Подсудимая частично признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, и конфисковал сумму взятки в доход государства. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля на 2 года.