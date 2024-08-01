В Башкирии ветеринару назначили три года колонии за получение взяток

Женщина получила от индивидуального предпринимателя взятку за оформление подложных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию, необходимых для ее реализации. Однако предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит продаже.
В период с февраля 2021 года по январь 2022 года общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила почти 500 тысяч рублей. Подсудимая частично признала свою вину.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, и конфисковал сумму взятки в доход государства. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля на 2 года.