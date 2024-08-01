Пытаясь заработать на «крипте», жительница Альметьевска потеряла 18 млн рублей

В течение нескольких месяцев она следовала инструкциям этого «работодателя», переводя деньги на указанные им банковские карты за «страховку», «разморозку» своего счета, «налог для вывода денежных средств», а также на покупку «авиабилетов курьеру», который якобы должен был доставить ей 150 тысяч долларов США. Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Ущерб составил более 18 млн рублей, которые она заняла у своих родных и оформила кредиты в разных банках города.