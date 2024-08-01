ГАЗЭКС: проверка оборудования в доме, где произошел взрыв, проходила в июне

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что на месте работают кинологические расчеты, в готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС РФ. Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 человек. Как сообщил «ТАСС-Урал» со ссылкой на оперативные службы, сейчас сохраняется угроза дальнейших обрушений.