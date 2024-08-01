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ГАЗЭКС: проверка оборудования в доме, где произошел взрыв, проходила в июне

В доме по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились два подъезда, техническое обслуживание оборудования проводилось 24 июня, сообщили в пресс-службе компании АО «ГАЗЭКС».

Источник: Telegram-канал Владислава Пинаева

«На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения», — рассказали в пресс-службе компании.

В Нижнем Тагиле в пятиэтажном доме по ул. Сибирской, 81 сегодня, 1 августа, около 12:00, произошел взрыв. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев, пострадали семь человек, среди них пятеро детей.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что на месте работают кинологические расчеты, в готовность приведена авиация и спасатели отряда «Центроспас» МЧС РФ. Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 человек. Как сообщил «ТАСС-Урал» со ссылкой на оперативные службы, сейчас сохраняется угроза дальнейших обрушений.

На место происшествия выехали заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и. о. прокурора региона Александр Юровских.