Росгвардейцы помогли вернуть омичке потерявшуюся 9-летнюю дочь

Юная омичка ушла из дома в Кировском округе. Рядом находился экипаж в составе прапорщика полиции Андрея Вереимчука и старшего сержанта полиции Игоря Волкова. Они обследовали прилегающую территорию и обнаружили девочку в соседних дворах на детской площадке.