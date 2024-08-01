Росгвардейцы помогли вернуть омичке потерявшуюся 9-летнюю дочь

В Омске сотрудники Росгвардии помогли матери найти ее потерявшуюся 9-летнюю дочь. Девочку удалось найти недалеко от дома.
Юная омичка ушла из дома в Кировском округе. Рядом находился экипаж в составе прапорщика полиции Андрея Вереимчука и старшего сержанта полиции Игоря Волкова. Они обследовали прилегающую территорию и обнаружили девочку в соседних дворах на детской площадке.
В ходе беседы с девочкой сотрудникам ведомства удалось выяснить, что она самостоятельно ушла из дома. Девочку доставили в участок, где ее уже ждала мама.