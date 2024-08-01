В Нижнем Тагиле после обрушения эвакуировали 70 человек

В Нижнем Тагиле 1 августа обрушились два подъезда дома по адресу улица Сибирская, 81. Под завалами были люди. По последним официальным данным, пострадали семь человек, пятеро из которых — дети.
На место прибыли представители спецслужб, в том числе газовики. В поисково-спасательных работах участвуют более 150 сотрудников МЧС, в том числе кинологи. Из разрушенного и соседних домов эвакуировали людей.
— Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается, — сообщает пресс-служба МЧС России.
Для пострадавших в ЧП открыта горячая линия на базе ГУ МЧС по Свердловской области — обратиться можно по номеру