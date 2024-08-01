Новикова и бывшего вице-президента ГПБ попросили арестовать за госизмену

В 2011 году стал старшим партнером юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры», представлял интересы украинской летчицы Надежды Саченко, Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России). После переезда в Киев Новикова лишили статуса адвоката в России, обвинив его в «недостойном поведении». Осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов, летом 2024-го — в реестр экстремистов и террористов.