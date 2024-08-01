Новикова и бывшего вице-президента ГПБ попросили арестовать за госизмену

Следователи ходатайствовали об аресте трех мужчин по статье о госизмене (ст. 275 УК), следует из картотеки дел Лефортовского районного суда Москвы. Сведения о двух обвиняемых совпадают с персональными данными бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова и бывшего вице-президента «Газпромбанка» (ГПБ) Игоря Волобуева (оба признаны иноагентами).
Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда.
Дело о госизмене в отношении Новикова возбудили в октябре 2023 года. Основанием стал его отъезд на Украину и вступление в бригаду теробороны. Экс-адвоката ранее приговорили к 8,5 годам колонии по делу о «фейках про российскую армию».
Новиков — уроженец Москвы. В 2002—2016 годы был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда», обладатель «Бриллиантовой совы» (2014) и двух «Хрустальных сов» (2004, 2014).
В 2011 году стал старшим партнером юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры», представлял интересы украинской летчицы Надежды Саченко, Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России). После переезда в Киев Новикова лишили статуса адвоката в России, обвинив его в «недостойном поведении». Осенью 2022 года его внесли в реестр иноагентов, летом 2024-го — в реестр экстремистов и террористов.
Волобуева объявили в розыск в январе 2024 года. МВД не уточняло, о какой уголовной статье идет речь. После начала военной операции бывший вице-президент «Газпромбанка» уехал из России и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины.
Волобуев — уроженец Сумской области, окончил Московский институт нефти и газа. С 2000-го года начал работать в пресс-службе «Газпрома», в 2015-м перешел в «Газпромбанк», где занимался пиаром, а позднее стал вице-президентом.
Третьим обвиняемым стал Дубинин А. С. Это имя совпадает с персональными данными бывшего российского военнослужащего Александра Дубинина. Он состоит в «Русском добровольческом корпусе» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), принимает участие в боевых действиях на стороне Украины и имеет позывной «Славян».
Дубинин — уроженец Ахтубинска, служил в спецназе ГРУ. В 2014 году на Украине его осудили за шпионаж и приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако он освободился раньше и вступил в ряды РДК.