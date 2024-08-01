В Екатеринбурге проверят многоквартирные дома после взрыва в Нижнем Тагиле

Взрыв в доме по ул. Сибирской, 81 произошел сегодня, 1 августа, около 12:00. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон. На место происшествия выехали заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и. о. прокурора региона Александр Юровских. Из обрушившегося жилого дома были эвакуированы 70 человек, по последним данным пострадали семь человек, среди которых пятеро детей. По данным ГАЗЭКС, проверка оборудования в доме, где произошел взрыв, проходила 24 июня. Из-за частичного обрушения дома СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).