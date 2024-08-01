МЧС: число пострадавших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 8

В МЧС России сообщили последние данные о пострадавших в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Напомним, инцидент произошел 1 августа на Сибирской, 81.
— В Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка, — сообщили в МЧС России.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из жителей дома, под завалами находится 11-летняя девочка. В МЧС сообщили, что уже установили местоположение трех человек, которые продолжают находиться под завалами. Сейчас для их спасения проводится разбор конструкций.
По данным МЧС из дома, где произошло обрушение, и из соседних домов, были эвакуированы 70 человек.
Сейчас на месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники, уточнили в ведомстве.
После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело. На место ЧП выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.