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МЧС: число пострадавших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 8

Число пострадавших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 8.

В МЧС России сообщили последние данные о пострадавших в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Напомним, инцидент произошел 1 августа на Сибирской, 81.

— В Нижнем Тагиле, по уточненной информации, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка, — сообщили в МЧС России.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из жителей дома, под завалами находится 11-летняя девочка. В МЧС сообщили, что уже установили местоположение трех человек, которые продолжают находиться под завалами. Сейчас для их спасения проводится разбор конструкций.

По данным МЧС из дома, где произошло обрушение, и из соседних домов, были эвакуированы 70 человек.

Сейчас на месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники, уточнили в ведомстве.

После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело. На место ЧП выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

МЧС