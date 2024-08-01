МЧС: число пострадавших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 8

Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из жителей дома, под завалами находится 11-летняя девочка. В МЧС сообщили, что уже установили местоположение трех человек, которые продолжают находиться под завалами. Сейчас для их спасения проводится разбор конструкций.