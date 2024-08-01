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Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО героем Сергеем Белоусовым

В Камышине проводят в последний путь участника спецоперации.

В Волгоградской области проводят в последний путь участника специальной военной операции Сергея Белоусова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, боец мужественно защищал Родину, с честью выполнил воинский долг. Он погиб от смертельного ранения.

«Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации.

Редакция «КП-Волгоград» приносит глубокие соболезнования семье защитника.