Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО героем Сергеем Белоусовым

В Волгоградской области проводят в последний путь участника специальной военной операции Сергея Белоусова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, боец мужественно защищал Родину, с честью выполнил воинский долг. Он погиб от смертельного ранения.
«Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации.
Редакция «КП-Волгоград» приносит глубокие соболезнования семье защитника.