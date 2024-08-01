Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму

«По предварительным данным, 1 августа в 07.40 на автодороге Симферополь-Евпатория водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выезжая со второстепенной дороги на главную, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу SETRA», — говорится в сообщении.
Автобус выполнял перевозку пассажиров по маршруту Евпатория-Скалистое.
«В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Toyotа получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, водитель и пассажиры автобуса не пострадали», — уточняют в ГАИ Крыма.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Крыма. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 28 пассажиров.
В июле автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали.