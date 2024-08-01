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В Нижнем Тагиле после взрыва газа в доме ограничили движение на дорогах

Движение по проспекту Вагоностроителей частично перекрыто.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле по адресу Сибирская, 81 в результате взрыва газа произошло обрушение двух подъездов. Как известно, пострадало 8 человек, из которых 4 человека — дети.

Для обеспечения безопасности на дорогах выведено 6 экипажей ДПС по поручению главы Госавтоинспекции по Свердловской области Алексея Спиридонова.

— В настоящий момент полностью ограничено движение на проспекте Вагоностроителей, от улицы Зари до улицы Чайковского, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

Сейчас 15 сотрудников Госавтоинспекции обеспечивают свободный проезд для машин спецслужб, а также для дорожной и строительной техники. Глава регионального ведомства контролирует ситуацию на дорогах рядом с местом ЧП.