В Нижнем Тагиле после взрыва газа в доме ограничили движение на дорогах

В Нижнем Тагиле по адресу Сибирская, 81 в результате взрыва газа произошло обрушение двух подъездов. Как известно, пострадало 8 человек, из которых 4 человека — дети.
Для обеспечения безопасности на дорогах выведено 6 экипажей ДПС по поручению главы Госавтоинспекции по Свердловской области Алексея Спиридонова.
— В настоящий момент полностью ограничено движение на проспекте Вагоностроителей, от улицы Зари до улицы Чайковского, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
Сейчас 15 сотрудников Госавтоинспекции обеспечивают свободный проезд для машин спецслужб, а также для дорожной и строительной техники. Глава регионального ведомства контролирует ситуацию на дорогах рядом с местом ЧП.