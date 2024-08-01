В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань — Адлер

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, все пациенты проходят лечение в различных отделениях больницы № 25 в Волгограде. В том числе два человека — водитель КАМАЗа и пассажирка поезда — остаются в реанимации.
— По состоянию на утро 1 августа на стационарном лечении в медицинских организациях Волгоградского региона остаются девять человек, — сообщили информагентству в облздраве. — Восемь человек — в больнице СМП № 25, женщина 54 года и мужчина 44 года, доставленные силами санитарной авиации, продолжают лечение в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.
Четыре женщины в возрасте 20, 31, 43 и 49 лет, а также двое мужчин в возрасте 20 и 50 лет находятся под наблюдением врачей больницы № 25 в отделениях нейрохирургии и травматологии.
— Все они в удовлетворительном состоянии, — сообщают в облздраве.
Пятилетний ребенок остается в больнице № 7. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.