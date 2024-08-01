В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань — Адлер

— По состоянию на утро 1 августа на стационарном лечении в медицинских организациях Волгоградского региона остаются девять человек, — сообщили информагентству в облздраве. — Восемь человек — в больнице СМП № 25, женщина 54 года и мужчина 44 года, доставленные силами санитарной авиации, продолжают лечение в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.