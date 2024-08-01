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В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань — Адлер

В больницах города Волгограда по состоянию на 1 августа остаются девять пассажиров поезда Казань — Адлер, получившие травмы при крушении в Котельниковском районе Волгоградской области 29 июля. В их числе, сообщает ИА «Высота 102», один ребенок.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, все пациенты проходят лечение в различных отделениях больницы № 25 в Волгограде. В том числе два человека — водитель КАМАЗа и пассажирка поезда — остаются в реанимации.

— По состоянию на утро 1 августа на стационарном лечении в медицинских организациях Волгоградского региона остаются девять человек, — сообщили информагентству в облздраве. — Восемь человек — в больнице СМП № 25, женщина 54 года и мужчина 44 года, доставленные силами санитарной авиации, продолжают лечение в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

Четыре женщины в возрасте 20, 31, 43 и 49 лет, а также двое мужчин в возрасте 20 и 50 лет находятся под наблюдением врачей больницы № 25 в отделениях нейрохирургии и травматологии.

— Все они в удовлетворительном состоянии, — сообщают в облздраве.

Пятилетний ребенок остается в больнице № 7. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.