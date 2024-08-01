«Диагноз неизвестен»: семеро школьников заболели в детском оздоровительном лагере «Таёжный» под Красноярском

1 августа Следственный комитет по Красноярскому краю завел уголовное дело после заболеваний семерых школьников в детском оздоровительном лагере «Таёжный», который находится в Сухобузимском районе.
По версии следствия, во время второй смены, а именно с 3 по 23 июля, в учреждении девятилетний мальчик заболел внебольничной пневмонией. После отъезда ребятишек из лагеря в медицинские учреждения краевого центра обратились еще шестеро детей в возрасте от 8 до 11 лет. Их диагнозы пока неизвестны. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, утром 1 августа в местных телеграм-каналах и социальных сетях появилась информация, что сразу несколько отдыхающих ребят подхватили менингит, пневмонию и бронхит.
Родители стали бить тревогу и просить огласки этой ситуации. Взрослые жаловались, что дети в лагере предоставлены сами себе, а по ночам в корпусах так холодно, что приходится включать обогреватели. Как итог, чуть ли не вспышка опасных респираторных заболеваний.
Позже в региональном Роспотребнадзоре опровергли сообщения о большом количестве заболевших. Специалисты ведомства рассказали, что у одного ребенка действительно зарегистрировали энтеровирусную инфекцию, однако это было уже после того, как закончилась смена, и он уехал домой. Сейчас по этим фактам проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
В июле похожая ситуация произошла в тувинском лагере «Чагытай». Там ребятишек и одного вожатого госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Через несколько дней выяснилось, что отдыхающие ели продукты вне утвержденного меню: шаурму, шашлык, кремовые изделия, колу и чипсы.