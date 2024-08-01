«Диагноз неизвестен»: семеро школьников заболели в детском оздоровительном лагере «Таёжный» под Красноярском

По версии следствия, во время второй смены, а именно с 3 по 23 июля, в учреждении девятилетний мальчик заболел внебольничной пневмонией. После отъезда ребятишек из лагеря в медицинские учреждения краевого центра обратились еще шестеро детей в возрасте от 8 до 11 лет. Их диагнозы пока неизвестны. Расследование уголовного дела продолжается.