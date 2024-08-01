Суд выпустил из колонии виновника гибели журналиста Антона Лучанского

Судом Первомайского района рассмотрено прошение о смягчении наказания Никите Лазькову, ставшего виновником ДТП, в котором погиб журналист издания «Вести Новосибирск» Антон Лучанский.
Решением суда неотбытая часть наказания заменена на принудительные работы сроком на 2 года и 4 месяца с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Ранее суд уже смягчал Лазькову наказание, но апелляционная инстанция отменила это решение.
Напомним, в августе 2020 года Калининский районный суд приговорил Никиту Лазькова к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в совершении ДТП, повлекшем гибель журналиста Антона Лучанского. Во время трагического происшествия Лазьков нарушил ПДД, находясь в состоянии наркотического опьянения. Журналист был госпитализирован, однако спасти его не удалось.