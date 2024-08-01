Суд выпустил из колонии виновника гибели журналиста Антона Лучанского

Напомним, в августе 2020 года Калининский районный суд приговорил Никиту Лазькова к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в совершении ДТП, повлекшем гибель журналиста Антона Лучанского. Во время трагического происшествия Лазьков нарушил ПДД, находясь в состоянии наркотического опьянения. Журналист был госпитализирован, однако спасти его не удалось.