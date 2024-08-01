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В Челябинской области мужчина бил пасынка кочергой и грозил отрубить ему руки

Жителя Челябинской области будут судить за издевательства над 13-летним мальчиком.

Источник: Комсомольская правда

В Каслях 41-летнего мужчину будут судить за избиение подростка.

От нового мужа матери досталось 13-летнему мальчику. Мужчина регулярно хлестал подростка ремнем и колотил металлической кочергой. Побои длились почти год. А однажды во время ссоры мужчина схватил топор и пообещал отрубить пасынку руки.

— В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину обвиняют в истязании подростка и угрозе причинить тяжкий вред здоровью. Каслинца могут отправить на решетку на срок до семи лет.