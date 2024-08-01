В Челябинской области мужчина бил пасынка кочергой и грозил отрубить ему руки

В Каслях 41-летнего мужчину будут судить за избиение подростка.
От нового мужа матери досталось 13-летнему мальчику. Мужчина регулярно хлестал подростка ремнем и колотил металлической кочергой. Побои длились почти год. А однажды во время ссоры мужчина схватил топор и пообещал отрубить пасынку руки.
— В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социальном учреждении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Мужчину обвиняют в истязании подростка и угрозе причинить тяжкий вред здоровью. Каслинца могут отправить на решетку на срок до семи лет.