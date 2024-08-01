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В Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за обрушения дома ввели режим ЧС

В Дзержинском районе Нижнего Тагила, где по улице Сибирской из-за взрыва газового баллона в многоквартирном доме произошло обрушение двух подъездов, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Владислав Пинаев.

Источник: Telegram-канал Владислава Пинаева

Взрыв в доме по ул. Сибирской, 81 произошел сегодня, 1 августа, около 12:00. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон. На место происшествия выехали заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и. о. прокурора региона Александр Юровских. Из обрушившегося жилого дома были эвакуированы 70 человек, по последним данным пострадали семь человек, среди которых пятеро детей. По данным ГАЗЭКС, проверка оборудования в доме, где произошел взрыв, проходила 24 июня.

После взрыва в Нижнем Тагиле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в домах уральской столицы проверят газовое оборудование.