«Просто голос осип»: житель Омска долго не подозревал, что может задохнуться и умереть в любую минуту

Долгое время омич по имени Михаил страдал от осиплости голоса, но особого значения этому не придавал. В больницу мужчина не спешил обращаться, пока ему не стало тяжело дышать и не подскочила температура.
Хирург, к которому Михаил обратился, отправил его в отделение оториноларингологии омской клиники РЖД-Медицина.
В результате обследования врачи нашли у омича опасную опухоль, которая перекрыла его дыхательные пути. Она угрожала жизни мужчины. Если бы хирурги не провели срочную операцию, Михаил бы мог задохнуться. Вдобавок началось воспаление, которое только ухудшило его состояние.
Благодаря своевременной операции мужчина теперь может дышать. Однако Михаилу предстоит еще долгое лечение опухоли.