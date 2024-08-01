«Отразили десять контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
Центральная группировка войск отразила 10 контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бойцы Центральной группировки российских войск за прошедшие сутки отразили 10 контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.