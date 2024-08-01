Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.