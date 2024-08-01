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«Южная» группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка И Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании», — уточнили в МО РФ.

Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.