«Южная» группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

«Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании», — уточнили в МО РФ.