«Южная» группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка И Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.
«Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании», — уточнили в МО РФ.
Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.