ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16734 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц специальной военной автомобильной техники.