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Крымчанина задержали за дискредитацию ВС РФ

Жителя Советского района задержали за дискредитацию Вооруженных сил и государственных органов РФ.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

В СК рассказали, что мужчина в общественном месте выкрикивал нацистские лозунги.

«Ранее он привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал», — добавили в СК.

Его задержали сотрудники республиканских управления МВД и ФСБ РФ.

Свою вину он признал, в содеянном раскаялся и принес извинения гражданам Российской Федерации.

Санкция статьи 280.3 УК России предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима мужчину, который в июне 2023 года подорвал газопровод в Кореизе (Ялта).

Также сообщалось, что пособник СБУ получил 16 лет колонии за попытку взорвать железнодорожные пути в Республике Крым.

В Следкоме Крыма и Севастополе сообщали, что завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Феодосии, которые являются гражданами Украины. Они обвиняются в покушении на убийство общественника, а также в незаконных приобретении, хранении взрывных устройств и повреждении чужого имущества.

СК
ФСБ