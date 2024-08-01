Крымчанина задержали за дискредитацию ВС РФ

В Следкоме Крыма и Севастополе сообщали, что завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Феодосии, которые являются гражданами Украины. Они обвиняются в покушении на убийство общественника, а также в незаконных приобретении, хранении взрывных устройств и повреждении чужого имущества.