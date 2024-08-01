Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске загорелась цистерна с битумом в Центральном районе

В Центральном районе Новосибирска 31 июля в восьмом часу вечера загорелась цистерна для перевозки битума.

Инцидент произошел на повороте с улицы Трикотажной на Гоголя. Из-за открытого люка цистерны вверх поднимался столб огня и черного дыма.

На месте происшествия находились два мальчика и две девочки, которые наблюдали за происходящим. Гвардейцы, возвращавшиеся с тренировки, остановились, отвели детей в безопасное место и вызвали пожарных.

Спасатели прибыли через 3 минуты и оперативно потушили огонь, развернув рукавную линию и залив цистерну водой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушился пятиэтажный дом.

пожары