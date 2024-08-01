В Новосибирске загорелась цистерна с битумом в Центральном районе

Инцидент произошел на повороте с улицы Трикотажной на Гоголя. Из-за открытого люка цистерны вверх поднимался столб огня и черного дыма.
На месте происшествия находились два мальчика и две девочки, которые наблюдали за происходящим. Гвардейцы, возвращавшиеся с тренировки, остановились, отвели детей в безопасное место и вызвали пожарных.
Спасатели прибыли через 3 минуты и оперативно потушили огонь, развернув рукавную линию и залив цистерну водой.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушился пятиэтажный дом.