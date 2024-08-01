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На Кубани осудили экс-главу департамента информатизации и связи

На Кубани экс-главе департамента информатизации и связи назначили два года принудительных работ.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани осудили экс-главу департамента информатизации и связи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Бывшего руководителя департамента судили за злоупотребление должностными полномочиями.

«В 2020 году он не удостоверился в надлежащем выполнении работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети администрации Кубани и подписал отчетную документацию», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

Работы проводились по нацпроекту «Цифровая экономика». Но фактические выполнены не были. Глава департамента, в свою очередь, подписал отчеты о том, что работы завершены.

В суде он не признал вину, но доказательства говорили об обратном. Бывшему руководителю ведомства назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«В целях обеспечения гражданского иска судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в Объединенной пресс-службе судов региона.