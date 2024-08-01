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Попалась банда из 11 человек: в Волгограде чиновника уличили в аферах с квартирами и мигрантами

В Волгограде директор МКУ обогащался на иностранцах и выморочных квартирах.

Источник: СУ СКР по Волгоградской области

Волгоградские следователи вскрыли крупную аферу с муниципальными квартирами и мигрантами, которую возглавил чиновник. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, бандой из 11 человек управлял директор муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики». В нее вошли адвокат и еще 9 волгоградцев.

По версии следствия, чиновник сливал сообщникам информацию о выморочных квартирах. Юрист оформлял фальшивые решения суда, а остальные вскрывали жилища, делали там косметический ремонт и продавали недвижимость.

В ходе обысков у главного подозреваемого на работе нашли кассовый аппарат и печати сельхозпредприятий из Иловлинского района.

— А также более 70 паспортов иностранных граждан и оформленные на них банковские карты. Выяснилось, что чиновник неофициально подрабатывал помощником директора этой фирмы, и даже привлек свою подчиненную — женщина выполняла в ней функцию бухгалтера, — уточнили в региональном следкоме.

30 июля текущего года сотрудники областного МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии провели совместный рейд на объекте, где нашли более сотни мигрантов. Следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.

расследование