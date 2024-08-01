Попалась банда из 11 человек: в Волгограде чиновника уличили в аферах с квартирами и мигрантами

— А также более 70 паспортов иностранных граждан и оформленные на них банковские карты. Выяснилось, что чиновник неофициально подрабатывал помощником директора этой фирмы, и даже привлек свою подчиненную — женщина выполняла в ней функцию бухгалтера, — уточнили в региональном следкоме.