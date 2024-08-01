МЧС опубликовало кадры со спасением девочки из-под завалов в Нижнем Тагиле

Сначала спасатели кричали имя девочки Ани, устраивая «минуту тишины». Работы при этом прекратились.
Всего в результате обрушения двух подъездов дома из-за хлопка газа пострадали девять человек, среди которых пять детей.
Ребенка доставили в больницу.
Спасатели достали из-под завалов многоквартирного дома № 81 на улице Сибирской Нижнего Тагила девочку. Кадры со спасением опубликовало ГУ МЧС России.
Сначала спасатели кричали имя девочки Ани, устраивая «минуту тишины». Работы при этом прекратились.
Всего в результате обрушения двух подъездов дома из-за хлопка газа пострадали девять человек, среди которых пять детей.
Ребенка доставили в больницу.