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МЧС опубликовало кадры со спасением девочки из-под завалов в Нижнем Тагиле

Спасатели достали из-под завалов многоквартирного дома № 81 на улице Сибирской Нижнего Тагила девочку. Кадры со спасением опубликовало ГУ МЧС России.

Сначала спасатели кричали имя девочки Ани, устраивая «минуту тишины». Работы при этом прекратились.

Всего в результате обрушения двух подъездов дома из-за хлопка газа пострадали девять человек, среди которых пять детей.

Ребенка доставили в больницу.