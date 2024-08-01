Один человек погиб после обрушения дома в Нижнем Тагиле

«Один человек погиб, еще 8 под завалами после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили оперативные службы», — говорится в сообщении.
Издание также сообщает, что для людей, которые лишились жилья в результате ЧП, власти приготовили 30 квартир. По обновленным данным МЧС, всего пострадали 10 человек, пятеро из которых дети.
На месте ЧП работают бригады медиков, кинологи, спасатели. По разным данным, под завалами остается до 12 человек. Есть угроза обрушения еще одного подъезда, пишут СМИ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, под контроль его взял лично глава СКР Александр Бастрыкин. В Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС, туда в срочном порядке выехал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве «Спортивная-2».
Обновлено в 16:42
Информацию о погибшем в ходе частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле не подтверждают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, сообщил журналистам замруководителя регионального СУ СК РФ Алексей Невгад.