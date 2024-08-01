Один человек погиб после обрушения дома в Нижнем Тагиле

На месте ЧП работают бригады медиков, кинологи, спасатели. По разным данным, под завалами остается до 12 человек. Есть угроза обрушения еще одного подъезда, пишут СМИ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, под контроль его взял лично глава СКР Александр Бастрыкин. В Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС, туда в срочном порядке выехал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве «Спортивная-2».