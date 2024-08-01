И снова взрыв: после ЧП в Нижнем Тагиле новосибирцы вспоминают трагедию на Линейной

По версии следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах представившись работником ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявив поддельное удостоверение, обратилась к жительнице одной из квартир и рассказала, что в квартире необходимо заменить гибкую подводку газового оборудования. Для замены Урбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем, но на самом деле также не был сотрудником обслуживающей компании. Он провел замену подводки и не проверил ее герметичность. 9 февраля в квартире, где лжегазовики заменили подводку, произошла утечка газа, в результате произошел взрыв дома, обрушение конструкций и пожар.