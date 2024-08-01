И снова взрыв: после ЧП в Нижнем Тагиле новосибирцы вспоминают трагедию на Линейной

Сегодня — 1 августа — в Нижнем Тагиле в микрорайоне Вагонка на улице Сибирской, 81 в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной пятиэтажки. Сообщение о взрыве поступило в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11:57.
По информации МЧС России, пострадали 8 человек, из них 4 ребенка.
— Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения, — сообщили в пресс-службе «ГАЗЭКС».
По некоторым неподтвержденным данным, накануне взрыва по квартирам ходили люди, представляющиеся сотрудниками газовой службы и выполняли какой-то ремонт.
В Новосибирске точно такая же трагедия произошла 9 февраля 2023 года. Взрыв прогремел на рассвете.
Большинство жильцов были дома — собирались на учебу и на работу. Семилетний мальчик Нурик с мамой собирался в школу. Он, как обычно, вприпрыжку сбежал по лестнице, выскочил из подъезда и остановился у дверей, чтобы дождаться маму. В этот момент прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек.
В том числе 20-летней Анастасии. Она вместе со своим парнем снимала квартиру на пятом этаже в злополучном подъезде. Молодой человек ушел на работу, а спустя несколько минут Настя позвонила ему и сказала, что в доме «воняет чем-то кислым». Настя погибла…
Маму Нурика смогли достать из-под завала. Она была жива, но получила тяжелую травму спины. Женщину отвезли в больницу, сделали сложную операцию, она пошла на поправку, но через некоторое время после трагедии скончалась.
Мама Нурика стала пятнадцатой жертвой трагедии на Линейной.
За день до взрыва по квартирам ходили мужчина и женщина. Они представлялись сотрудниками газовой службы и выполняли какой-то ремонт. Лжегазовщиков — Ирину Урбах и Евгения Кавуна задержали.
По версии следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах представившись работником ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявив поддельное удостоверение, обратилась к жительнице одной из квартир и рассказала, что в квартире необходимо заменить гибкую подводку газового оборудования. Для замены Урбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем, но на самом деле также не был сотрудником обслуживающей компании. Он провел замену подводки и не проверил ее герметичность. 9 февраля в квартире, где лжегазовики заменили подводку, произошла утечка газа, в результате произошел взрыв дома, обрушение конструкций и пожар.
Суд над ними продолжается до сих пор.
Дом на Линейной признали не подлежащим восстановлению. Его разобрали.
Екатерина СОСНИНА.