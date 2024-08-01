В Воронеже в новостройке двое людей застряли в лифте на 2 часа

На этот раз с людьми. Через два часа отсидки мужа и жену вызволили соседи и написали об этом в соцсетях в четверг, 1 августа.
В Воронеже это уже не первый случай, произошедший с подъёмниками. На этот раз лифт застрял между 11-м и 12-м этажами. Кнопка аварийной службы не работала, телефонной связи в лифте почти нет, поэтому было сложно дозвониться до аварийной службы.
И только через час соседи услышали призыв о помощи: застрявшие стучали и кричали. Вызвали спасателей, которые и освободили из плена супругов.
В прошлом месяце подобные случаи уже происходили. Худенький мальчик в новостройке смог пролезть в щель приоткрывшейся двери лифта благодаря своей стройности. В ЖК «Бабяково» в лифте застряла женщина с ребёнком, лифт резко упал. В конце июля в ЖК «Европейский» лифт рухнул в шахту после того, как из него вышел доставщик продуктов. В УК все случаи неисправности подъёмников объясняют перепадом электричества.
Аварийное состояние лифтов заинтересовало воронежских следователей. Проводится всесторонняя проверка управляющих компаний и застройщиков, которые не хотят общаться с рядовыми гражданами.