В Воронеже в новостройке двое людей застряли в лифте на 2 часа

В прошлом месяце подобные случаи уже происходили. Худенький мальчик в новостройке смог пролезть в щель приоткрывшейся двери лифта благодаря своей стройности. В ЖК «Бабяково» в лифте застряла женщина с ребёнком, лифт резко упал. В конце июля в ЖК «Европейский» лифт рухнул в шахту после того, как из него вышел доставщик продуктов. В УК все случаи неисправности подъёмников объясняют перепадом электричества.