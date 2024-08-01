В Нижнем Тагиле полиция проверит слухи о вине лжегазовиков в обрушении дома

В Нижнем Тагиле не прекращаются работы по спасению людей из-под завалов жилого дома. Примерно в 11.40 два подъезда пятиэтажного здания на Сибирской, 81 сложились, как карточный домик.
— Я шел стричься. Внезапно грохот, взрыв. Все рухнуло, — рассказал очевидец Егор. — Выбежали из дома два мальчика. У первого кровь из щеки шла, у второго был осколок в голове.
Причина взрыва сейчас устанавливается. Очевидцы в толпе, собравшейся у завалов дома, говорят, якобы видели лжегазовиков, один из которых ударил по трубе. Это якобы произошло примерно за 15 минут до взрыва.
— Эта информация будет тщательно проверена на предмет соответствия действительности, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Добавим, что в компании «ГАЗЭКС» уточнили, что их сотрудников в доме, где произошло обрушение, сегодня не было.
— По данному адресу заявок в АО «ГАЗЭКС» сегодня не поступало. Наших сотрудников там не было, — прокомментировали в компании.
По данным МЧС, к 16.00 количество пострадавших увеличилось до 10 человек. Из них пятеро — дети.
— К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы продолжаются, — прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В региональном минздраве сообщили, что в Горбольнице № 1 Нижнего Тагила было временно прекращено оказание плановой медицинской помощи. Учреждение перевели в чрезвычайный режим работы.