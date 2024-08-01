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Мигрантов в полицейских футболках задержали в Сочи

Троих мигрантов с символикой МВД РФ наказали в Сочи.

Мигрантов в полицейских футболках задержали в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

Полицейские вышли с рейдом на сочинские стройплощадки, чтобы проверить соблюдение миграционного режима. На месте обнаружили 55 рабочих из Средней Азии. Их отвезли в отдел.

Трое из задержанных были оштрафованы за футболки с эмблемой госорганов власти РФ. Одежда мигрантов имитировала полицейскую униформу. Еще одному выписали штраф за панаму с эмблемой запрещенной в РФ организации.

Проверки миграционного законодательства в Краснодарском крае продолжаются.