Мигрантов в полицейских футболках задержали в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.
Полицейские вышли с рейдом на сочинские стройплощадки, чтобы проверить соблюдение миграционного режима. На месте обнаружили 55 рабочих из Средней Азии. Их отвезли в отдел.
Трое из задержанных были оштрафованы за футболки с эмблемой госорганов власти РФ. Одежда мигрантов имитировала полицейскую униформу. Еще одному выписали штраф за панаму с эмблемой запрещенной в РФ организации.
Проверки миграционного законодательства в Краснодарском крае продолжаются.