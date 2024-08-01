NYP: Украина не получит больше истребителей F-16 из США из-за нехватки пилотов

Во-вторых, если украинские «истребители действуют с аэродромов Прибалтики и приближаются к линии боевого соприкосновения в ДНР», то как это реализуется на практике? Ведь боевым машинам, чтобы «приблизиться к линии боевого соприкосновения в ДНР», надо преодолеть воздушное пространство Белоруссии или сделать огромный крюк через Польшу, а потом проследовать через всю территорию Украины. Как это согласуется с радиусом боевого применения F-16 и в целом со здравым смыслом, в сообщении не уточняется.